Yayımlanan son listeyle birlikte, Kurban bayramı süresince nöbetçi eczaneler belirlendi. Bayram süresince belirlenen nöbetçi eczaneler, gece-gündüz demeden vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için hazır olacak. Vatandaşlar, bayramın ikinci gününde ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini aşağıdaki eczanelerden alabilecekler.
Bayramın 2. Günü (2. Gün)
Büyükorhan
Gemlik
Gürsu
Harmancık
İnegöl
İznik
Karacabey
Keles
Kestel
Mudanya
Mustafakemalpaşa
Nilüfer
Orhaneli
Orhangazi
Osmangazi
Yenişehir
Yıldırım
Muhabir: Fahrettin Eniş