Yayımlanan son listeyle birlikte, Kurban bayramı süresince nöbetçi eczaneler belirlendi. Bayram süresince belirlenen nöbetçi eczaneler, gece-gündüz demeden vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için hazır olacak. Vatandaşlar, bayramın ikinci gününde ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini aşağıdaki eczanelerden alabilecekler. 

Bayramın 2. Günü (2. Gün)

Büyükorhan

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003255

Gemlik

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003308

Gürsu

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003332

Harmancık

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003352

İnegöl

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 001314

İznik 

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003426

Karacabey

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003446

Keles

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003501

Kestel

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003527

Mudanya

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003539

Mustafakemalpaşa

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003605

Nilüfer

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003627

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003653

Orhaneli

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003715

Orhangazi

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003731

Osmangazi

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003757Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003818

Yenişehir

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003839

Yıldırım

Ekran Görüntüsü 2024 06 17 003858

Muhabir: Fahrettin Eniş