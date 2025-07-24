İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 yıl önce bugün yeniden ibadete açılan İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışının 5'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam 5 yıl önce, 24 Temmuz 2020 Cuma günü… Sadece İstanbul’un değil, dünyanın dört bir yanındaki müslümanların yüreğinin sevinçle çarptığı o tarihi gün…" diyerek, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeni yeni bir dirilişin sembolü olarak yeniden ibadete açıldı. O gün, Ayasofya’nın minarelerinden yükselen ezan sesleri sadece medeniyetimizin baş tacı, şehirlerin sultanı İstanbul’un değil, tüm mazlum coğrafyaların semasına umut oldu. Ayasofya, yeniden secdeyle buluşan bir mabet, milletimizin iradesiyle mühürlenmiş bir ebediyet nişanesidir. Bu büyük kararlılığın mimarı, Ayasofya’nın kapılarını milletimize açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1948321951975436306