İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve birim yöneticilerinin katılım gösterdiği bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ve birim yöneticilerimizin katılımıyla;

Terör,

Uyuşturucu Organize Suç Örgütleri ve

Arama/Yakalama konularını içeren toplantımızı gerçekleştirdik.

Toplantımıza Gaziantep’te yaşanan helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amirimiz Cemil Gülen ve Pilot Emekli Albay Levent Öztürk’ün ruhlarına Fatiha okuyarak başladık.

Şehit pilotlarımıza ve vatanımız uğruna fedayı can eyleyen tüm kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Makamları âli olsun."

YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI: