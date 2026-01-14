AK Parti’nin kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gündeme ilişkin yine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sözcü TV’ye konuk olan Arınç, hem Ekrem İmamoğlu hem de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Arınç, İmamoğlu’nun adaylığının erken duyurulduğunu ifade ederken, Gökçek ile ilgili geçmişte kullandığı “Ankara’yı parsel parsel sattı” sözleri konusunda ise hiçbir savcının harekete geçmediğini, çağrılması durumunda ifade vermeye hazır olduğunu söyledi.

"ERKEN ÖTEN HOROZ" BENZETMESİ

Ekrem İmamoğlu'nun adaylık konusuna ve tutukluluk sürecine değinen Arınç, "Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı çok erken açıklandı. Erken adaylık açıklamasaydı belki tutuklanmazdı. Siyasette erken öten horozun başını keserler" ifadelerini kullandı.

"TUTUKSUZ YARGILANMALI"

Arınç, İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini belirterek, eğer yurt dışına çıkma riski varsa bunun önlenebileceğini vurguladı ve şunları söyledi: "Ben, Erbakan, Erdoğan, geçmişte çok yargılandık. Ama o gün bize düşman olanlar bile bizi tutuklu yargılamadı. Ekrem İmamoğlu da tutuksuz yargılanmalı"

"BİR TEK SAVCI BİLE BENİ ÇAĞIRMADI"

Arınç, ‘Melih Gökçek Ankara’yı parsel parsel sattı’ sözlerinin hatırlatılmasının üzerine, şunları söyledi:

"Açıklanacak bir şey kalmadı. Her şey ortada. Sadece şunu söyleyeyim. Sosyal medya çok sorumsuz bir ortam. O açıklama milyonlarca kişi tarafından izlendi. 'O benim sakalımı tıraş etti, ben onun kolunu kestim' dedim. Kesilen kol yerine gelmez de, sakal daha gür çıkar. Yani ben konudan bir gram inhiraf etmiş değilim. Mansur Yavaş Bey bir defasında '100'e yakın dosya gönderdim, hiçbir işlem yapılmadı.' Sosyal medyada bir şey gördüm. 'Bu konular ile ilgili Bülent Arınç'ın ifadesine başvurulmak istendi, kendisi gitmedi'. O günden bu yana tam 10 yıl geçti. Bir tek savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Bildiklerimin hepsi malum. Melih Gökçek'in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim."