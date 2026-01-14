İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerine yönelik bir operasyon için harekete geçti. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan da gözaltına alındı. Ümit Karan'ı, havalimanında polis ekipleri karşıladı.

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verildi. Ümit Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.