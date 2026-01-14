Açıklamada, olayın kar yağışının etkili olduğu bir günde, kurumla ve personelle doğrudan bağlantısı olmayan bir durumda yaşandığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre, aracın kapısı açıkken çocuklar tarafından içine sert cisim bulunan kar topu atıldığı, bunun da sürücünün gözünden yaralanmasına neden olduğu ifade edildi. Kamera kayıtlarında bu anların net şekilde görüldüğü, sürücünün araçtan inmesinin ardından çocukların bu kez araca girerek yolculara kar topu attığının tespit edildiği aktarıldı.

Bayram, yaşanan olayın basında yer aldığı şekliyle halk otobüsü şoförleri ya da İnulaş A.Ş. ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını belirterek, kurumun toplu taşıma hizmetlerini büyük bir sorumluluk ve hassasiyetle yürüttüğünü kaydetti. Açıklamada ayrıca, kış şartlarının etkili olduğu bu günlerde benzer olumsuzlukların yaşanmaması için vatandaşlara sağduyu ve karşılıklı anlayış çağrısı yapıldı.