Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren döner işletmesinin sahibi 35 yaşındaki Gökhan Güneş, kar yağışını eğlenceli hale getirmek ve vatandaşların yüzünü güldürmek amacıyla sıra dışı bir fikir geliştirdi. Dağdan topladığı kar kütlesini döner şişine takan Güneş, iş yerinin önünde toplanan vatandaşlara kardan döner ikramında bulundu.



Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, çevredeki vatandaşların yoğun ilgisini çekti. O anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, hem şaşkınlıklarını hem de beğenilerini dile getirdi.