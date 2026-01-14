ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 20 maddeden oluşan Gazze ateşkes planında ikinci safhaya geçildiğini açıkladı. Bu aşamada askeriyeden arındırma, teknokratik bir yönetim modeli ve yeniden imar sürecinin öncelikli olacağı belirtildi.

KOMİTE KURULACAK, YENİDEN İNŞA BAŞLAYACAK

Witkoff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasında teknokratlardan oluşan Filistinli geçiş yönetiminin tesis edileceğini ve Gazze'nin silahlardan arındırılarak yeniden inşa edileceğini söyledi.

ABD'nin Hamas'ın yükümlülüklerine tamamen uymasını beklediğini kaydeden Witkoff, “Hamas'ın son rehinenin cenazesini teslim etmesini bekliyoruz. Aksi halde ciddi sonuçları olacak” dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Witkoff ayrıca Türkiye, Mısır ve Katar'a “Bugüne kadarki tüm gelişmeleri mümkün kılan vazgeçilmez arabuluculuk çabaları için” derin şükranlarını sunduklarını kaydetti.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Ateşkesin devreye girmesine rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve planın Uluslararası İstikrar Gücünün de konuşlandırılmasını içeren ikinci aşamasına geçiş konusunda belirsizlikler devam ediyor.