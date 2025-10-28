Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ALİ YERLİKAYA: 3 BİNA 1 DÜKKAN YIKILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6.1'lik depremin ardından CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlandı. Bakan Yerlikaya, depremin ardından 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki depremin ardından boşaltılan 3 bina ve 1 dükkan yıkıldı. Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu ana kadar köylerimizde de yıkılan bir bina olmadı. Jandarmamız birinci tur taramayı bitirdi. Köylerde yıkılan yer yok. Yaşamla ilgili olumsuzluk da yok. Şu ana kadar yapılan taramalara göre can kaybı yok diyebiliriz. Şuan karayoluyla deprem bölgesine gidiyorum. Valimizle birlikte olacağız. Yaralamayla ilgili müracaat var. Balkondan atlayanlarla ilgili bir durum."