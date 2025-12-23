Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde pazartesi pazarının yakınında yaşanan pazar arabası hırsızlıkları vatandaşların tepkisine neden oldu. Edinilen bilgilere göre, pazar alışverişi sonrası çevrede bırakılan, içerisi sebze ve meyvelerle dolu pazar arabaları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.



Yaşanan hırsızlık anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin çevreyi kontrol ettikten sonra pazar arabalarını alarak bölgeden koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.