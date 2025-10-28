EKİPLER SAHADA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, deprem sonrası Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve ilgili tüm birimlerle birlikte sahada incelemeler yapıldığını bildirdi.

BURSA VALİLİĞİ DUYURDU

Bursa Valiliği, ekiplerin sahada yaptığı inceleme sonucu son durum bilgisi paylaştı.

Valiliğin paylaşımı şöyle;

"Bugün saat 22.48'de Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bildirilmemiştir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."