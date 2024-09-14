Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mato Grosso eyaletinin başkenti Cuiaba'da düzenlenen G20 Tarım Bakanları zirvesinin ikinci gününde düzenlenen Bakanlar Toplantısı İkinci Oturumunda konuştu. Bakan Yumaklı burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kırsal kalkınma hamleleri ile tarımda gençlere ve kadınlara yönelik uygulanan pozitif ayrımcılıktan bahsetti.

ANKARA (İGFA) - Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, Birleşmiş Milletlerin 2030 “sürdürülebilir kalkınma hedefleri" doğrultusunda tarımsal üretim ve gıda sistemlerinde 4 önemli başlığın olduğunu belirtti.

“GIDA ARZ GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ BİR KONU BAŞLIĞI OLARAK KALMAYA DEVAM EDECEK"

Bunları sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulması, uluslararası ticaretin gıda sistemlerine olan pozitif etkisinin artırılması, sürdürülebilir bir gıda üretimi için aile çiftçiliğinin önemi ve su ürünleri ve su ürünleri yetiştiriciliğinin dünya ticaretine entegrasyonu olarak sıralayan Bakan Yumaklı, bu konularla ilgili olarak 2 günlük zirve boyunca G20'ye üye ülkelerin tarım bakanları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sadece bunların değil çeşitli alt başlıkların da değerlendirildiğini aktaran Yumaklı, “Elbette bu konuların büyük bir kısmının bizim hükümet programlarımızın içerisinde bulunması, hatta bunların birçoğunun bakanlığımızın vizyon ve eylem planlarında yer alıyor olması bizim gündeme ne kadar entegre olduğumuzun teyidi durumunda." dedi.

Türkiye olarak başta kendi ülkelerinde tarımsal üretimin artırılması, verimli ve kaliteli üretim uygulamalarının daha da yaygınlaşması için çalıştıklarını belirten Yumaklı: “Ayrıca diğer yönüyle de özellikle gıda arz güvenliğinin garanti altına alınması ve daha sonrasında da ihtiyacı olan ülkelere ülkemizin üretim avantajlarını da kullanarak bunların ihraç edilmesi konusu bizim açımızdan bundan sonraki dönemde de önemli konu başlıkları olarak kalmaya devam edecek" diye konuştu.

Uluslararası raporlara göre dünyada 800 milyonun üzerinde insanın gıdaya ulaşımı konusunda sıkıntı yaşandığının altını çizen Yumaklı, zirvede bu konunun çözümü için tüm ülkelerin mutabakat sağladığını da ifade etti.

“DÜNYANIN GÜNDEMİNDE OLAN KONULARLA İLGİLİ ÜLKEMİZ CİDDİ MESAFE KAT ETMİŞ DURUMDA"

Zirvede su kaynaklarının azaldığı ve buna yönelik atılması gereken adımların da konuşulduğunu dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

“Biz de 2 yıldır kendi kamuoyumuza anlatıyoruz ve bu konuda alınması gereken tedbirleri ve hükümet olarak neler yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini de söylüyoruz. Bütün dünya ülkelerinde gündeminde bu konu elbette tarımsal üretimin en önemli faktörlerden birisi. Ülkemiz dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin gündeminde olan bu konuyla çok etkin bir şekilde müdahil olma, bununla ilgili eylem planları belirleme ve bunları uygulama konusunda çok ciddi bir mesafe kat etmiş durumda. Herhangi bir rehavete kapılmadan bunları ülkemize uygulamaya devam edeceğiz."

“ÜLKEMİZİN TARIMSAL ÜRETİM KONUSUNDA ÇOK CİDDİ AVANTAJI VAR"

Zirve kapsamında birçok ülkenin bakanıyla da ikili görüşme yaptığına işaret eden Yumaklı, bu görüşmeler sonucunda iş birliklerinin de artacağını söyledi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretim konusundaki avantajlarının ve gücünün diğer ülkelerin dikkatini çektiğine işaret ederek, “Hep vurguladığımız gibi ülkemizin tarımsal üretim konusunda çok ciddi avantajları var. Biz bu avantajları ülkemiz lehine çevirmek ve ülkemiz lehine kullanmak adına iletişimimize ülkelerle iş birliklerimize devam edeceğiz." dedi.

“TARIMSAL ÜRETİMDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDEMİZ GENÇLER VE KADINLAR"

Zirvedeki tüm ülkeler nüfuslarının yaşlandığından bahsettiğini ve yaşlanan nüfusun ilk olarak tarım kesiminden başladığını dile getirdiğini belirten Yumaklı, “Aynı konular bizde de geçerli. Herkesin burada yine ortak mutabakata ulaştığı konu gençlerin ve kadınların mutlaka tarımsal üretimin içerisinde kalmasıydı." diye konuştu.

Türkiye'nin de bu konuda başta son zamanlarda atılan adımlar olmak üzere çok ciddi adımlar attığını vurgulayan Bakan Yumaklı, “Bu konuyu sürekli gündemde tutuyoruz ve gündemde tutmaya devam edeceğiz. Çünkü gıda arz güvenliğinin en önemli unsuru mutlaka ama mutlaka gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içerisinde kalmasıdır. Bu konuda bizler gerek üretim planlaması gerekse yol haritalarımızla buna ilişkin bütün eylemlerimizi belirleyip kamuoyumuza anlattık. Bundan sonra da en önemli gündem maddemiz olacak"