İstanbul’da düzenlenen bir programa katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şu anda 81 ilde eşzamanlı olarak 31 Aralık’a kadar sürecek yoğun bir denetim sürecini başlatmış bulunuyoruz. Vatandaşımızın sofrasına gelen her lokmanın arkasında güçlü bir denetim sistemi vardır. Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da düzenlenen Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) düzenlediği üye buluşmasına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda sektöründeki denetimlere vurgu yaptı. Bakan Yumaklı, "Gastronomi bir ülkenin kültürünü, kimliğini ve medeniyetinin en güçlü anlatımının olduğu hepimizin kabul ettiği bir gerçektir. 81 ilimizin her biriyle özdeşleşmiş, köklü geçmişe sahip sayısız ürünümüz var. Bu ürünler sadece birer yemek değil; toprağı, iklimi, emeği ve kültürü temsil eden birer kimliktir" ifadelerini kullandı.

Markalaşma için coğrafi işaretin büyük önemi olduğunu dile getiren Yumaklı, "Bugün ülkemizde bin 798 ürün coğrafi işaret tescili almıştır, üstelik bu değerler artık sınırlarımızı da aşmıştır. 44 ürünümüz AB’den coğrafi işaret tescili almıştır, 41 ürünümüzün ise AB tescil süreci devam etmektedir. Bakanlık olarak bu ürünlerin tanıtımı ve korunması için yoğun bir gayret içindeyiz. Bu kapsamda ’Coğrafi İşaretlerde Markalaşma Çalıştayı’ oluşturduk. Çalıştayın en önemli çıktılarından biri ’Turuncu Etiket’ uygulaması oldu. Buna ilişkin yakın zamanda yönetmelik çalışmasını çıkartıyor olacağız. Bu uygulamayla; coğrafi işaretli ürünlerin denetimden geçmiş, özgün menşe ve kaliteye sahip ürünler olduğu, tüketiciye daha net biçimde gösterilecek" dedi.

"81 ilde eşzamanlı olarak, yoğun bir denetim sürecini başlatmış bulunuyoruz"

Yumaklı, gıda sektöründeki denetimlere vurgu yaparak, "Şu anda 81 ilde eşzamanlı olarak, 31 Aralık’a kadar sürecek yoğun bir denetim sürecini başlatmış bulunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızda özellikle markalaşma, gıda güvenilirliği ve gıda israfı gibi 3 hususun altını çizerek ifade ediyoruz ve bu çalışmalarımızı sektör temsilcileriyle gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar 1 milyon 291 bin denetim gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Karekod uygulamasını hayata geçirdik"

Gıda güvenilirliğini ve kontrolü adına alınan tedbirlere ve denetimlere işaret eden Yumaklı, "Gıda satış noktaları ve toplu tüketim yerlerinde; en son ne zaman denetim yapıldığı bilgisine vatandaşlarımızın kolayca ulaşabilmesi için karekod uygulamasını zorunlu hale getirdik. Vatandaşlarımız ’TarımCebimde’ uygulamasını açıp, bu karekodu okutarak, ilgili işletmenin en son ne zaman denetlendiğini görüyor" ifadelerine yer verdi.

Yumaklı zirai ilaç konusuna değinerek, "Gıda güvenilirliği, tarladan sofraya uzanan bir süreçtir. Hasat öncesinde bağda, bahçede, tarlada, serada hasat sonrasında ise toptan ve perakende satış noktalarında pestisit kalıntı denetimleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

TÜRES üye temsilcilerine çağrıda bulunan Yumaklı, "Aranızda sektöre zarar veren, işini düzgün yapmayan, hepinizin emeğine gölge düşüren kim varsa; onların pabucunu dama atın" diyerek emek israfçıları konusunda sektör temsilcilerini uyardı.