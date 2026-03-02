Sanatçı Turan Büyükkahraman'ın eserlerinden oluşan 'Duvarlar' sergisi Küçükçekmece'de kapılarını açtı.

Kent duvarlarını birer hafıza yüzeyine dönüştüren 'Duvarlar' sergisi Galeri Cennet'te kapılarını araladı. Sanatçı Turan Büyükkahraman'ın eserlerinden oluşan serginin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'de katıldı.

Duvarları yalnızca fiziksel sınırlar olarak değil, kentin hafızasını, itirazını, umudunu ve yaşanmışlığını taşıyan yüzeyler olarak ele alan sergi, İstanbul'un farklı semtlerinden izler taşıyan güçlü bir seçki sunuyor.

Başkan Kemal Çebi'den sanatseverlere davet

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sanatı yalnızca sergi salonlarına ait bir üretim alanı olarak görmediklerini belirterek, 'Biz sanatı hayatın içinde, kamusal alanda ve herkes için erişilebilir bir değer olarak ele alıyoruz. Yırtılmış afişler, üstü boyanmış sloganlar üzerinden kentsel belleğe odaklanan eserler, izleyiciyi gündelik hayatın içinden geçen bir görsel anlatıyla buluşturuyor. Küçükçekmece'de kültürü, sanatı, edebiyatı, sporu büyütmeye devam edeceğiz. Tüm sanatseverlerimiz de sergimize davetlidir' diye konuştu.

8 Mayıs'a dek açık kalacak

Sanatçı Turan Büyükkahraman ise sergiyi ' Bu duvarları oluştururken İstanbul'un bir yakasından diğerine uzanan geniş bir alanı tarayarak malzemelerimi topluyorum. Kent duvarları bulundukları bölgenin sosyo -kültürel alt yapısının ipuçlarını verir. Hali vakti yerinde mutlu yaşayan kişilerin yaşadığı semtlerden resim için gerekli malzeme çıkmıyor. Oysa varoşların duvarları için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bu duvarlar asi ve hareketli. Bu hareketliliğin öyle anları var ki adeta görsel bir şölene dönüşüyor' sözleriyle anlattı.

Kentin arka yüzünü görünür kılan eserlerden oluşan sergi, 8 Mayıs'a dek Galeri Cennet'te ziyarete açık kalacak.