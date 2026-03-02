İnegöl’de Ramazan ayının huzur ve bereketi, İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği programlarla daha da anlam kazanıyor. 13 gece 13 farklı camide teravih programı kapsamında her akşam farklı bir camide vatandaşlarla buluşulurken, Ramazan ayının manevi atmosferi Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve kasidelerle yaşatılıyor.

Bu kapsamda Cuma akşamı Hafız Emre Aslan, Tahtaköprü Mahallesi Merkez Camisinde vatandaşlarla buluştu. Teravih sonrası da mahalle sakinlerine doğal gaz müjdesi verildi.

Teravih programlarının altıncısı olan ve hem Tahtaköprü Mahallesi sakinleri hem de şehrin farklı noktalarından gelen vatandaşların ilgi gösterdiği gecede, Hafız Emre Aslan teravih öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Okunan ayetler ve yapılan dualar cemaatin gönüllerine dokunurken, Ramazan ayının manevi iklimi hep birlikte hissedildi.

İNEGÖL PROTOKOLÜ TAHTAKÖPRÜ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Teravih programı kapsamında AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Partili meclis üyeleri ve yöneticiler de Tahtaköprü Mahallesine geldi. Namaz sonrası vatandaşlara helva ikramları yapılırken, ardından protokol üyeleri mahalledeki kahvehaneleri ziyaret edip vatandaşlarla buluştu.

Burada vatandaşlara hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, “Her akşam farklı bir camimizde teravih namazında vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bu akşam vesilesiyle doğal gaz ile ilgili de Milletvekilimizden ve Belediye Başkanımızdan gerekli açıklamaları duymuş olacağız. Seneye ramazanda geldiğimizde de hep birlikte inşallah doğal gazın faydalarını burada konuşacağız” dedi.

RAMAZAN AYINDA CAMİ MERKEZLİ PROGRAMLAR YAPILIYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek; “Ramazan ayında özellikle cami merkezli programlar icra ediyoruz. Hafızlarımızı getirerek camilerimizde cemaatimizle buluşturmuş oluyoruz. Allah’a hamd olsun bizleri yeniden ramazana kavuşturdu. İnşallah bu güzel günlerin yüzü suyu hürmetine tüm Müslüman kardeşlerimize rabbimiz yardım etsin. Yanlış yapanlar fırsat vermesin. Huzur ve barışa tüm Müslüman coğrafya, tüm İslam coğrafyası kavuşsun” diye konuştu.

DOĞAL GAZ İÇİN SIRADA TAHTAKÖPRÜ VAR

Doğal gaz konusunda da mahalle sakinlerinin beklediği müjdeyi veren Başkan Taban, “Belediye adına Tahtaköprü Mahallemizde yaptığımız çokça çalışma var. Ama özellikle doğal gaz ile ilgili burada ciddi bir beklenti ve bizim de verdiğimiz sözler var. Tabi biraz gecikmeli olarak geliyor. Muhtarımız da konuyu takip ediyor. Bu noktada Hamzabey OSB’nin doğal gaz hatlarının yapılmasıyla ilgili bir süreç vardı. Ondan dolayı biraza gecikme oldu ancak orası şu an tamamlandı gibi. Allah nasip ederse doğal gaz şirketi de burayla ilgili çalışmaya bir an önce başlamak istiyor. Hatta bizden de bazı talepleri oldu. Bizim kazılarımızı siz kapatır mısınız dediler. Meclisimizde bu yönde bir karar da aldık. Bir miktar da bu kazılardan çıkan hafriyatların bertaraf edilmesiyle ilgili yetki Büyükşehir Belediyesinde. Görüşmeler yapıldı ancak orada bir miktar gecikme var. Şu an netleşmedi. Yer gösteremediler. Doğal gaz şirketi burada çalışma yapmaya hazır. İnegöl’de başka doğal gaz bekleyen yerler de var ancak sırada Tahtaköprü var. Çalışma başladığında kısa sürede kazıları tamamlayıp abonelerin bağlantılarını yapacaklar. İnşallah bir an önce tamamlanacak” açıklamalarında bulundu.

YATIRIMLAR HIZ KAZANACAK

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da yatırımların hız kazanacağını işaret ederek; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan ramazan ayının rahmet kısmının sonuna doğru geliyoruz artık. Bu vesileyle ramazan ayınızı kutluyorum. Allah razı olsun sizler bize oy verdiniz, seçtiniz, milletimizin vekili olun deyip Ankara’ya gönderdiniz. Biz de Ankara’da İnegöl’ümüzün, Tahtaköprü’müzün, Bursa’mızın, ülkemizin meseleleri için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz. Sadece ülkemiz de değil görüyorsunuz Cumhurbaşkanımız neredeyse bütün ümmetin meselelerini, mazlum coğrafyaların ihtiyaçlarını, dünyada adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk olan her yerde, Somali’de de Venezuella’da da Sayın Cumhurbaşkanımızın masada oralarla ilgili meselelerde ne kadar gayret gösterdiğini hep birlikte görüyoruz. 3 yıl önce de ülkemizde bir deprem felaketi yaşadık. Asrın felaketinin yaşandığı dönemde, asrın dayanışmasını da bu millet, sizler gösterdiniz. Hep beraber 3 yıldır koşturduk. Verdiğimiz sözler ve yatırımlarla ilgili de deprem nedeniyle birtakım gecikmeler yaşandı. Devletimizin tüm kurumları, kaynaklarını 3 yıl boyunca deprem bölgesine aktardı. 455 bin konut yapıldı orada. Şimdi artık yaralar sarıldıkça, bizler de sizlere verdiğimiz sözler için daha hızlı hareket edeceğiz. Bu yıl itibariyle yatırımlarımız kendi bölgelerimizde de hızlanacak. Doğal gaz da bunlardan biri. Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız bu konuda çok ciddi çalıştılar, çalışıyorlar. Şehrimizin diğer ihtiyaçları için de çalışıyorlar” dedi.