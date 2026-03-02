Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda işletme kontrol edildi.

Denetimler kapsamında ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ve hijyen standartları detaylı şekilde incelendi. İşletmelerde ayrıca fiyat etiketleri ile kasa fiyatları karşılaştırılarak tüketiciyi mağdur edebilecek uygulamalara karşı kontrol sağlandı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmeler hakkında tutanak düzenlenerek gerekli idari işlemler uygulandı. Özellikle son kullanma tarihi geçmiş ürünler konusunda hassasiyet gösterildiği bildirildi. Kağıthane Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirebileceğini ifade etti.