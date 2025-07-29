Hava sıcaklıklarının rekor düzeylere ulaşmasıyla birlikte ülkenin birçok bölgesinden yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Karabük’te altı gün önce başlayan yangına müdahale çalışmaları devam ederken, iki mahalle daha boşaltıldı. Bursa’da ise ekipler dört gündür aralıksız çalışıyor. Yüzlerce araç ve binin üzerinde personel yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

"Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi’ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık. Bir diğeri Uşak Banaz’da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık.

Karabük – Safranbolu, Antalya – Gazipaşa, Bursa – Kestel yangınları da kısmen kontrol altına alınmış olmasına rağmen, barındırdığı risk sebebiyle tamamen kontrol altına alındı bilgisini bugün paylaşıyoruz.

Yani dört ilimizdeki beş yangın kontrol altına alındı. Son 24 saatte çıkan toplam 55 yangının tamamı kontrol altına alındı.

Ülkemizde devam eden sadece bir yangın var, Bursa Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor.

"Risk devam ediyor"

Orman yangınlarıyla ilgili risk devam ediyor. Ekim 2025'e kadar teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz. Lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım. "