İnegöl’de başlayan patates hasadını Hasanpaşa mahallesinde yerinde inceleyen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, üreticilerle bir araya geldi.

Üreticiler gübre, mazot ve ilaç gibi girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek, “Şu anda yapılan patates hasadında ürün maliyetini kurtarmıyor. İşçi maliyetleriyle birlikte ürün ancak maliyetini karşılıyor. Bizlere herhangi bir ücret kalmıyor” diyerek dert yandı.

İncelemenin ardından bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “İnegöl’de patates hasadı devam etmekte. Bu sene İnegöl’ümüzde, 10 bin dekar civarında patates üretimi yapılmakta. Tabii geçmiş yıllara baktığımızda bu 20 bin dekarlara da çıkıyordu. Patates riskli bir ürün olması açısından üretim azaldı. 10 bin dekar üretimin yaklaşık 6 bin dekarı sözleşmeli üretim. Yaklaşık 7-8 senedir sözleşmeli üretim yapılıyor. Bu yıl yanımızda bulunan çiftçimiz yaklaşık 10 liraya sözleşmeli ürünü ekti” dedi.

“DÖNÜM MALİYETLERİMİZ ÇOK YÜKSELDİ”

Hasanpaşa mahallesinde patates üretimi yapan Emre Karadeniz ise, “Şu anda sözleşmeli patates ektiğimiz yerdeyiz. Sözleşmeli patatesi neden tercih ediyoruz? Piyasa patateslerinde birazcık fiyatların ne olacağı belli olmadığı için sürekli zarar ettiğimizden kaynaklı sözleşmeyi biraz daha garanti olarak gördüğümüz için sözleşmeyi tercih ediyoruz. Ama artık sözleşmeliler de bir nebze kendini kurtarıyor, bize de artık ne kaldığını biz de bilmiyoruz. Dönüm maliyetlerimiz çok yükseldi. Girdilerimiz her zamanki gibi yine çok yüksek, mazotumuz çok yüksek, gübremiz çok yüksek. Şu anda patateste dönüm maliyetimiz 30 bin liraları bulmaktadır. İnegöl için konuşuyorum. Başka bölgelerde daha değişik fiyatlarda olabiliyor. Zaten şu anda aldığımız tonajlar anca kendi kendini kurtarıyor” dedi.