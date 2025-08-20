Yerin 24 metre altına inşa edilen otopark, 647 adet fore kazıkla zemini güçlendirilerek depremlere dayanıklı hale getirildi. Projenin yalnızca bir otopark olarak değil, sosyal ve kültürel alanları da kapsayacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Bursa İLBANK Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, projenin kent estetiğine katkı sunduğunu belirterek, "Bu proje gerçekten de Bursa’ya değer katan vizyon projelerimizden biri. Bu proje sadece Kent Meydanı ve otopark olarak düşünülmedi. Bunun dışında sosyal dokular, kültürel alanlar, öğrencilerimizin gelip kalabileceği ve kitap okuyabileceği kıraathane artı kütüphane olarak dizayn edildi. Genelde otoparklar katlı otopark olarak dizayn edilir. Projemizin en önemli özelliği 24 metre yerin altında dizayn edildi. Otopark 4 kat şeklinde teşekkül edildi. Yaklaşık 1.500 aracın bir anda park edebileceği bir otopark meydana gelmiş oldu. Yaklaşık 647 adet fore kazıklarla zemini sağlamlaştırdık. Doğal afetler durumunda sağlam ve ayakta kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından projeyle ilgili paylaşım yaparak, "Otoparklar büyükşehirlerimizin en büyük ihtiyaçlarından… Vatandaşlarımıza hayatı kolaylaştırmak için şehirlerimize yeni alanlar açıyoruz. İşte Bursa’mıza değer katacak 1.500 araçlık Osmangazi Meydan Otopark Projemiz…" ifadelerine yer verdi.