Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, beraberinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Gemlik’teki Togg tesislerini gezdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gemlik’e gelerek Togg tesislerini gezdi. Togg üretim sahasında incelemelerde bulunan iki bakan daha sonra Togg sürerek test etme şansı yakaladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır gezi ile ilgili yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi; Togg üretim ve teknoloji kampüsünü Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’le ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. #Togg, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda inovasyon, tasarım ve mühendisliğin bir araya geldiği bir vizyondur. Hedef, global pazarlarda güçlü olmak! Fatih Kacır twitter paylaşımında ayrıca Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen togg sayısının Temmuz ayının toplamını geçtiğini de belirterek, yollardaki Togg sayısı 2 bini geçti. Üretim daha da hızlanacak. Yıl sonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor ifadelerine yer verdi.