Marketi haraca bağlamak isteyen bir çetenin esnafı önce döverek sonra silahlı saldırı düzenlediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, market sahibi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, marketten haraç isteyen çete üyeleri, bu durumu kabul etmeyen esnafa saldırdı. 3 kişi esnafı darp ettikten sonra, saldırganlardan biri yerde yatan esnafa ateş etti.

Eski adıyla Twitter olan X hesabından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, emniyette görüştüğünü ve olayın doğru olduğunu söyledi.

Saldırının 21 Temmuz günü yaşandığını aktaran Zorlu, "Görüntülerde de yer alan 6 şüpheliden 4’ünün tutuklandığı bilgisi tarafıma verildi. Başta başkentimiz olmak üzere ülkemizin huzur ve güvenliğine yönelik endişelerimiz bu olaylarla daha da artıyor. Maalesef caydırıcılık yeterli değil ve adalet gerektiği gibi uygulanmıyor! Bu sebeple bu tür olaylarda saldırganların yeterli cezayı almayarak cesaret bulduğunu yetkililere ilettim. Asayiş olaylarının arttığı böyle bir dönemde gelin meseleyi ivedilikle TBMM’de masaya yatıralım" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada soruşturma kapsamında 5 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, "17.08.2023 tarihinde, çeşitli sosyal medya hesaplarında yer alan Ankara'da 1 ay önce meydana gelen kasten yaralama olayına ilişkin paylaşımlar ile ilgili yapılan araştırma sonucunda; bahse konu olayın, husumetli iki grup arasında 21.07.2023 tarihinde gerçekleştiği ve yakalanan şüphelilerden 5'inin tutuklandığı tespit edilmiştir" denildi.

Olay, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana geldi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise saldırganların suç örgütü üyesi olduğu iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Pursaklar ilçesinde 21 Temmuz'da meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili basında ve sosyal medyada 'Haraç Çetesinden Pompalı Pusu' yer alan ve bölgede sözde bir suç örgütünün faaliyet gösterdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda olaya karışan M.S. ile Ö.D.'nin çocukluktan bu yana arkadaş oldukları aralarında husumet olduğu, olayın kişisel husumete dayandığı belirlendi" ifadeleri kullanıldı.