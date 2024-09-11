İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç heyetiyle birlikte Diyarbakır'da canice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve heyetiyle birlikte Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın kabri başında dua etti.

Bakanlar, yaşanan bu menfur olayın milletin yüreğini yaktığını belirterek, Narin'e kıyanların, adalet önüne çıkarılarak hesap vermeleri için, adaletin tecellisi için davanın yakından takipçisi olacaklarının sözünü verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "O, gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu. Narin kızımıza Allah’ta rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1833882532145955225

"Milletimizin kalbinde yıllarca geçmeyecek bir hüzün bırakan Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Narin evladımıza kıyanların, adalet önüne çıkarılarak hesap vermeleri için, adaletin tecellisi için Narin’imizin davasının yakından takipçisi olacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, "Tüm detaylarıyla süreç aydınlatılana ve sorumlu herkesin hesap vermesini sağlayana kadar da sürecin bizzat takipçisi olacağız." dedi