Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) veri tabanında Türkiye’den gelen kuru incir, nar, limon ve domates gibi ürünlere yönelik bildirimler dikkat çekti.

Bakanlık, kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek için paylaştığı açıklamada, pestisit kalıntısı denetimlerinin tüm aşamalarda titizlikle yapıldığını belirtti. Hasat öncesi üretim alanlarında, hal giriş noktalarında, paketleme tesislerinde, perakende satış noktalarında ve ihracat öncesinde pestisit denetimlerinin düzenli olarak sürdürüldüğünü vurguladı.

Denetimler sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ya da yurt dışından geri gönderilen ürünlerin yeniden kontrol edildiğini ifade eden Bakanlık, mevzuata uygun olmayan ürünlerin sınırda imha edildiğini ve ilgili firmalara idari yaptırımlar uygulandığını açıkladı.