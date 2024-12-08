Yapımına başlanan "Yeşilova Kavşak ve Meydan Yol Projesi" Şehir Hastanesi’ne bağlanan yollara erişim kolaylığı sağlayacak.

Bir süre önce Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağını tamamlayarak, Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de "Yeşilova Kavşak ve Meydan Yol Projesi" için çalışmalara başladı. Proje tamamlandığında, bölgedeki trafik akışının güvenli ve akıcı olması hedefleniyor.

Proje kapsamında Turan Güneş Caddesi ile Yeşilova Caddesi kesişiminde 4 kollu sinyalize kavşak oluşturulacak. Bu düzenlemeyle Yeşilova merkezde güvenli trafik akışı sağlanarak, şehir hastanesine bağlanan yollara erişim kolaylığı artırılacak. Ayrıca Yeşilova merkezine bağlantıyı güvenli ve etkin bir şekilde sağlamak için dönüş cepleri oluşturulacak. Yol kapasitesi artırılarak, trafik güvenliği de en üst düzeye çıkarılacak. Trafik sirkülasyonunu düzenlemeyi ve seyir güvenliğini artırmayı hedefleyen proje, bölgedeki vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla ulaşım sürekliliği sağlanarak, kentsel hareketliliğin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.