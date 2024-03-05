Milli Savunma Bakanlığı sosyal meyda hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda ülkemizden Yunanistan’a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.