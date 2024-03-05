Milli Savunma Bakanlığı sosyal meyda hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda ülkemizden Yunanistan’a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Kaynak: Öznur Dede