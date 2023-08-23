Türkiye'nin önde gelen projelerinden biri olan yerli ve milli otomobil markası Togg'un satış ilanları, Ticaret Bakanlığı'nın dikkatli gözetimi altına alındı. Bakanlık, otomotiv sektöründe son zamanlarda yaşanan gelişmeler ışığında aldığı tedbirlerle birlikte, Togg ile ilgili olarak yapılan satış ilanlarında yasadışı uygulamalara yönelik adımlar attı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Togg'un otomotiv sektörüne getirdiği yeni dinamikler ve piyasa koşulları dikkate alınarak, özellikle son dönemde artan şikayetlere odaklı olarak ilanlara yönelik incelemeler yapıldığı belirtildi. Söz konusu incelemeler sonucunda, ikinci el ve sıfır araçlarla ilgili olarak özellikle yüksek fiyat talepleri, stokçuluk uygulamaları, fiyat manipülasyonları gibi yasa dışı yöntemlerle ilgili olarak ciddi sıkıntılar tespit edildiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın bu sorunlarla etkin bir şekilde mücadele etmek adına titiz bir denetim mekanizması oluşturduğu vurgulandı. Bu denetimler sayesinde yasa dışı araç ilanlarında gözle görülür bir azalmanın yaşandığı ve piyasanın düzenlenmesine olumlu katkı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bazı kişilerin ilan sitelerinde normal fiyatlarla görünen araçlar için telefon görüşmelerinde fahiş fiyat taleplerinde bulunduğuna dikkat çekildi. Bu tür ticari hilelere başvuranların tespit edilip yasal işlemlerin uygulandığı vurgulandı.

Milli duyguların istismar edilerek Togg'un fiyatlarının gereksiz yere yükseltilmeye çalışılmasına karşı da sert önlemler alınacağı belirtildi. Togg'un sadece bir otomobil değil, aynı zamanda milli bir değer olduğunun altı çizildi. Ticaret Bakanlığı'nın Togg'a yönelik manipülatif girişimlere göz yummayacağı, ulusal markanın itibarını korumak adına gereken adımları kararlılıkla atacağı vurgulandı.