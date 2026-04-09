Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye binası önünde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yaptığı açıklamalarda "Bugün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde seçim süreci yaşandı. Geçtiğimiz hafta imar kirliliğinden, rüşvetten dolayı sorgulanan Mustafa Bozbey tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır. Geçtiğimiz süreç içerisinde birinci başkan vekilimiz ve ikinci başkan vekili olarak İlçe Belediye Başkanlarının görevli olması sebebiyle bir kamu görevlisi olarak vali yardımcısı vekalet etmişti. Bugün de yine valinin davetiyle birlikte saat 11.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Meclis oturumunu başlattık. Oturuma ancak 12'den sonra başlayabildik. Cumhur İttifakı ve bağımsız üyemizin katılımıyla 61 üyenin yüzde 58 meclis üyesinin, yüzde 58'inin katılımıyla bir meclis oturumu gerçekleştirdik. Katılan oylardan tamamını alarak yani meclisin yüzde 58'ini oyunu alarak 61 oy alan Şahin Biba arkadaşımız Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak inşallah bundan sonraki süreci yönetecekler. Öncelikle şunu ifade edelim tabii ki iddialar ağır, imar kirliliğine sebep olmak, rüşvet, yolsuzluk gibi iddialar ve somut deliller var. Bursa'nın bu lekeden kurtulması öncelikle arzumuz. Bu noktada görevden uzaklaştırıldığında yasalar çok açık bir şekilde diyor ki yetki Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Bursa'daki tüm ilçe belediye başkanlarından ve yine ilçelerin seçtiği Büyükşehir meclis üyelerinden oluşmakta. Aslında böyle bir kriz ortamında şehir yönetiminin güvenlik kilidi Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'dir ve bu noktada Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi bugün seçim yaparak Bursa'nın bir saniye kaybetmesine, bir kuruş kaybetmesine geçit vermemiş ve başkan vekilini seçmiştir. Tabii bundan sonraki süreçte Cumhur ittifakı olarak böyle bir öneride bulunmuştuk. Bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba kararını verecek. Benim görevim mecliste birinci başkan vekili olarak yönetmekti ve hamdolsun bu süreci tamamlayarak başkan vekilimiz Şahin Biba'ya teslim ettik. Aslında biz saat 11'de geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir belediye başkanı ve meclis üyeleri salondaydı. Yine İYİ Parti grubundan meclis üyelerimiz grup odalarındaydı. Bağımsız üyemiz zaten oradaydı. Ancak burada takdir edersiniz ki meclis sınırlı sayıda misafir kabul edebiliyor. Biz bu noktada parti başkanlarımızı, milletvekillerimizi misafir edebileceğimizi ifade ettik. Çok geniş bir hücum olduğunu sizler de gördünüz burada. Hatta otoparktaki giriş katındaki camın, kapının camının çerçevesinin de bu anlamda kırıldığına sizler de şahit oldunuz. Böyle bir kaosun önüne de geçilmesi gerekiyordu. Biz burada tüm meclis üyelerimizi aslında içeri almak istedik. Bire bir kendim de aradım. Başkanımızla bu anlamda ilçe belediye başkanımızla irtibat kurarak almak istediğimizi, yardımcı olmak istediğimizi ifade ettik. Ancak Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri, meclis grubu daha doğrusu meclise girmemeyi tercih etti. Girse sonuç değişecek miydi? Elbette sonuç değişmeyecekti. Çünkü Cumhur İttifakı zaten oyların çoğunluğuna sahipti. Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi grubu aslında meclise girmemeyi tercih etti." ifadelerini kullandı.