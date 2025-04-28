İşte vatandaşın sağlığını hiçe sayan o markalar.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarları listesini güncelledi. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanan listede gıdada hile yapan son markalar ve ürünler yer aldı.

28 Nisan tarihli listede yine mide bulandıran detaylar yer aldı. Doax ve Capsule Bolld markalarının bitkisel macun ürünlerinde ilaç etken maddesi tespit edildi. Selam Cheese markasının mişelle peynirinde ise natamisin bulundu. Zümrüt Baharatları markasının ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu. Duka markasının sıvı yağında da boya tespit edildi.

Öte yandan Tatsan, Karapınar, Efeman, Aylaç, Okçular markalarının kaşar peynirlerinde bitkisel yağ olduğu ortaya çıktı. Fıstıkçı Baba Rana'nın toz antep fıstığında ise yer fıstığı çıktı. Yazanoğlu, Haskaymak, Bitabal, Happylife markalarının ballarında taklit ve tağşiş tespiti yapıldı.

Beyaz Zeytin markalarına ait zeytinyağlarında ise tohum yağı olduğu ortaya çıktı.

Merbey, Kelebek, Beyçayır, Alkış Bey, Göçeroğlu Süt Ürünleri, MK Beyaz Kelebek, Ekici, Köseoğlu markalarına ait peynirlerde ise yağ oranı düşük bulundu.