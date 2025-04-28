İZMİR (İGFA) - İçlerinde akademisyen, ekonomist, sivil toplum kuruluşu yöneticisi, işadamı gibi farklı kesimlerden temsilcilerin yer aldığı kurul üyeleri; Saadet Partisi’nin politikaları, çalışma metotları ve siyaset stratejileri hakkında görüş ve önerilerini paylaştı.

Gaziemir’de bir otelde düzenlenen danışma kurulu toplantısının moderatörlüğünü İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan yaparken, programa katılan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ise sunulan fikir ve tavsiyelerin Genel Merkezde değerlendirileceğini ve parti politikaları belirlenirken istifade edileceğini belirtti.

“SİYASİ MECRADA BÜYÜK BEDEL ÖDEDİK”

Ülke ve dünya gündeminin de konuşulduğu toplantıda Milli Görüş olarak siyasi mecrada büyük bedel ödediklerini söyleyen Kaya, dört kez partilerinin kapatıldığını, haksızlığa uğradıklarını, hukuksuzluklar yaşadıklarını ama hep ayağa kalkmasını bildiklerini vurguladı. Çıkış noktalarının ‘önce ahlak ve maneviyat’ olduğunu hatırlatan Saadet Partili Milletvekili Kaya, “Manevi değerlerle bezenmiş bir insan ancak milletine faydalı olabilir anlayışıyla hareket ettik.

Bunun ne kadar değerli olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Kamusal ahlakın, ticari ahlakın, sosyal ahlakın yaşadığı büyük çözülmeleri görüyorsunuz.” dedi. Siyaseti hiçbir zaman ikbal kavgasına çevirmediklerine dikkat çeken Kaya, “İnandığını yapmanın, doğru bildiğini söylemenin mücadelesini verdik. Şimdi toplumun önüne bu ahlaki yıkımı durduracak yeni bir çözüm bulmanın, manevi değerlerin yeniden ihyası için bir yol üretmenin derdindeyiz.” ifadelerini kullandı.