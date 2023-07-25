Büyükçekmece'de bulunan bir engelli bakımevinde, Nuri C. isimli görevli çalışanın bir hastaya uyguladığı şiddet iddiasıyla ilgili olarak, savcılık ifadeleri gün yüzüne çıktı. Olayın şüphelisi Nuri C. ifadesinde, bakım merkezindeki 70 hastaya samimi ve sevecen bir şekilde yaklaştığını ve şakalaştığını söyledi. İddialara konu olan olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği iddia edilen Melek P. ise suçlamaları reddederek görüntüleri kendisinin çekmediğini savundu.

Nuri C., "1 yıldır bu bakım merkezinde çalışıyorum ve tüm hastalarıma ilgi gösterip, bakımlarını düzenli olarak yaparım. Amacım kimseye zarar vermek ya da aşağılamak değildi. Sadece dostça şakalaşırdık, bu durumu videodaki mimiklerimden de anlayabilirsiniz. Arkadaşım Melek'in videoyu çektiğini biliyordum, ama asla böyle bir video çekmesine izin vermezdim." şeklinde ifade verdi.

Videoyu çektiği iddia edilen Melek P. ise suçlamaları reddederek, yaşanan bir tartışma sonrasında bakım merkezi müdürü tarafından haksız yere suçlanmaya çalışıldığını belirtti. Melek P., "Elimde müdürün bana hakaret ettiği görüntüler vardı ve işten çıkarılacağımı söyledi. Bunun üzerine kendisine karşılık vererek bu görüntüleri yayacağımı ifade etmiştim. Ancak ben videonun sahibi değilim ve böyle bir video çekmedim. Konuyla ilgili bilgim yoktur." şeklinde konuştu.

Soruşturma devam ederken, yetkililer şüphelilerin ifadelerini dikkatle inceliyor ve olayın tüm yönlerini aydınlatmaya çalışıyor.