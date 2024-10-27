Bakırköy Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 101. yılına özel düzenlediği ‘Cumhuriyet Bizim’ şenliği, spor turnuvaları ve film gösterimleri ile başladı. Cumhuriyet Kupası Spor Turnuvaları, kıyasıya rekabete ve 101.yıl coşkusuna sahne oldu.

Bakırköy’de Cumhuriyet’in 101.yıldönümü bir dizi etkinlikle kutlanmaya başlandı. Spora ve sporcuya verdiği desteği sürdüren Bakırköy Belediyesi, 4 gün devam edecek olan ‘Cumhuriyet Bizim’ 101. Yıl Şenliği’nin ilk gününü spor müsabakalarına ayırdı. Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Spor Turnuvaları kapsamında satranç, tenis, bocce ve futbol gibi branşlarında çok sayıda sporcu kıyasıya rekabet etti.

“Nice Güzel Bayramlara Ulaşmak Temennisiyle Yaşasın Cumhuriyet”

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da turnuvalara katılan sporcuları yalnız bırakmadı. Sporseverlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Başkan Ovalıoğlu, “Bugün çok özel ve güzel bir gün. Cumhuriyetimizin yıl dönümünde böyle bir spor şenliğiyle bir arada olmaktan son derece mutluluk ve gurur duyuyorum. Atatürk Spor ve Yaşam Köyümüz’de de ilk defa Cumhuriyet Kupası turnuvasını gerçekleştiriyor olmanın da onurunu yaşıyoruz. Kültürle, müzikle, sinemayla şenlendirdiğimiz bu Cumhuriyet Haftamızı birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Nice güzel bayramlara ulaşmak temennisiyle yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu. Başkan Ovalıoğlu konuşmasının ardından satranç turnuvasında başlangıç hamlesini yaptı. Tenis, bocce ve futbol turnuvalarının sürdüğü alanları ziyaret eden Başkan Ovalıoğlu, sporcular ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Devrim Arabaları sinemaseverlerle buluştu

‘Cumhuriyet Bizim 101. Yıl Şenliği’, ilçe genelindeki sinemalarda yayınlanan Atatürk ve Cumhuriyet temalı filmlere ev sahipliği yapıyor. Sinemaseverler şenliğin ilk gününde ‘Devrim Arabaları’ filmi ile buluştu. Yarın saat 15.00’te ise Marmara Forum AVM’de Yücel’in Çiçekleri isimli film gösterimi yapılacak.

Etkinliklerin adresi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü

Hız kesmeden süren etkinlikler kapsamında, yarın saat 10.00’da Cumhuriyet Kupası Spor Turnuvaları kapsamındaki mücadeleler kaldığı yerden devam edecek. Çocuklar için Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde jonglör gösterisi, sirk atölyesi, yüz boyama ve balon modelleme, hareket atölyesi ve hoppin swing korteji düzenlenecek.