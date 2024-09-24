Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri, öğrencilerin güvenli yolculuğu için ilçe genelindeki okul servislerinde denetim gerçekleştiriyor.İSTANBUL (İGFA) - İlçenin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Bakırköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını okullarda da sürdürüyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerine ulaşabilmesi için harekete geçen ekipler anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki servis araçlarının denetimini yapıyor. Polis ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimlerde, okul servisleri ile ilgili gerekli tüm evrak ve belgelerin yönetmeliğe uygunluğu tespit ediliyor. Evrak kontrollerinin ardından servis araçlarını tek tek gezen zabıta ekipleri koltuk, emniyet kemeri, ikaz lambası ve arka görüş kameralarının kontrolünü sağlıyor.

Bakırköy Belediyesi zabıta görevlisi Mahir Özmek, çocukların güvenliği için çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek “ Okul servis şoförlerinin belgelerin kontrolünü sağladık. Bunun yanında koltuk sayılarının yeterli olup olmadığı, emniyet kemerlerinin sağlamlığını, ikaz lambalarında bir sorun olup olmadığını kontrol ettik. Bakırköy Belediyesi zabıta ekibi olarak öğrencilerin güvenliği için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.