Mutlak butlan davası gündemdeki yerini korurken son olarak dün de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoyla sert mesajlar verdi.

"İFTİRALARINIZ, TEHDİTLERİNİZ VIZ GELİR"

Siyaseti temiz tutmanın "namus borcu" olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP’nin kirlenmişliğin sığınağı olamayacağını vurguladı. Şahsi ikbali için müzakere yapmayacağını belirten eski genel başkan, "Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez." diye konuştu.

Kendisine yönelik "susma" baskılarına ve iftiralara doğrudan meydan okuyan Kılıçdaroğlu, siyasi ikbali için asla pazarlık yapmayacağını vurguladı.Videoda oldukça kararlı bir ton kullanan Kılıçdaroğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar... ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir. Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar büyük yankı uyandırırken birçok CHP'li vekil, Genel Başkan Özgür Özel'e baş kaldırarak bu videoyu hesaplarında paylaştı.

CHP'Lİ VEKİLDEN DESTEK: BUTLAN KARARINA SAYGI DUYMALIYIZ

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Mutlak butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil, yargının konusudur. Yargı ne karar verirse, biz devleti kuran bir parti olarak ve devletin gücünü teşkil eden üç ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle butlan konusu yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

DİSİPLİNE SEVK EDİLECEK

Bu açıklamaların ardından CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Öztürlmen'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edileceğini duyurdu.