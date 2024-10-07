Bölgesel Amatör Lig 9. grubunda ilk hafta oynanan maçların ardından puan durumu belli oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor’un da mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig 9. grubunda oynanan maçların sonuçları ve puan durumu şöyle oluştu:

SONUÇLAR

Yalovaspor-Yeşil Yalova FK: 0-1

Hendekspor-Sapanca Gençlikspor: 0-0

Çayırovaspor-Darıca Gençlerbirliği: 3-2

Evrensekiz Evrenspor-Tekirdağspor: 0-0

Kapaklıspor-Keşanspor: 2-0

Gölcükspor-Karamürselspor: 1-0

Gebzespor-Ferizlispor: 0-0

Karasıuspor-Bozüyük Vitraspor: 1-0

PUAN DURUMU