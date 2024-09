Av yasağının sona ermesiyle birlikte tekneler dün gece denize açıldı. Yeni sezonun ilk gününde Karaköy Balık Pazarı’nda da hareketlilik başlarken, balıklar tezgahlardaki yerini aldı.

15 Nisan’da başlayan balık avı yasağı dün gece saat 00.00 itibariyle sona ermiş ve balıkçılar ‘vira bismillah’ diyerek denize açılıp ilk ağları atmışlardı. Yeni sezonun ilk gününde balık tezgahlarında da hareketlilik başlarken, Karaköy Balık Pazarı tezgahlarında da balıklar yerini aldı. İstavritin kilosu 350 liradan, palamut ’un tanesi 200 liradan, levreğin tanesi 100 liradan ve çupranın da tanesi 100 liradan tezgahları süsledi.

“Bu sene palamut bolluğu gözüküyor”

Bu sene herkesin balığa doğacağını söyleyen balıkçı Samet Varyemez, "Şu an gördüğünüz gibi çarşıda bolluk ve müşteri akımı var. Geçen sene palamut yoktu. Millet palamudu özledi. Bu sene palamut bolluğu gözüküyor. Onun peşinden de çinekop ve lüfer bolluğu olduğu söyleniyor. Bu sene inşallah herkes balık yiyecek ve balığa doyacak inşallah. Palamut 200 liraydı 150 liraya düştü. Bu haldeki duruma bağlı. Balık bol olursa fiyatlar düşüyor az olunca da çıkıyor. Palamudu 200 liraya sattık 150 liraya veriyoruz. Ama inşallah bundan sonra hem balık büyüyecek hem de fiyatı düşecek inşallah. Hamsi daha çıkmadı. Tezgahta palamut var. Palamudu 150-200 liraya satıyoruz. Norveç’i 500 liraya, mezgidi 400 liraya, levreği 130 liraya, somonu 200 liraya ve orta boy levreği 200-250 liraya satıyoruz. Fiyatlar düştü. Geçen seneye göre fiyatlar düştü. İnşallah bu sene balık bol olacak. Geçen sene hamsi boldu palamut yoktu bu sene de palamut var onun peşine de hamsi olur inşallah” diye konuştu.

“Geçen seneden palamuda olan bir hasret var”

Balık pazarlarında yüzde 90 palamut satıldığını söyleyen Balıkçı Savaş Düzenli, “İnsanlar palamut odaklı. Geçen seneden palamuda olan bir hasret var. Bu sene palamuta rağbet var. Palamut da bu sene denizde bol. Şu an yüzde 90 palamut sayılıyor. Hamdi ve istavrit şu an az. Şu an palamut patlaması var. Satışlar bugün biraz kısır geçti. Belki yarın öbür gün palamut 150 lira ya da 100 liraya kadar düşecek” dedi.