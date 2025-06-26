2020 yılında alınarak çiftçilerin ücretsiz kullanımına sunulan taş toplama aracı, beşinci yılında da hizmetini sürdürüyor. Bu araç sayesinde çiftçiler, tarlalarında verimliliği düşüren taşlardan kurtularak üretimde gözle görülür bir artış elde ediyor. Arazi üzerindeki taşların makine yardımıyla temizlenmesi, hem üretim sürecini hızlandırıyor hem de toprak veriminde ortalama %30’luk bir artış sağlıyor.

Sanayi ve turizmin yanında tarımda da önemli bir yere sahip olan İnegöl’de, bu uygulama çiftçiler tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. Taşların toprakta yarattığı olumsuz etkilerin önüne geçilmesiyle birlikte, özellikle taş sorunu yaşanan bölgelerde olumlu sonuçlar alınıyor. Belediyenin sunduğu bu hizmet, tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve çiftçilerin tek yapması gereken 0224 724 25 82 numaralı telefondan randevu almak. Randevu sistemiyle çalışan taş toplama aracı, belirlenen bölgelere belediye ekiplerince yönlendirilerek çalışmalar gerçekleştiriliyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın “Tarımda İnegöl Modeli” projesi kapsamında başlatılan bu hizmet, çiftçilerin topraklarını daha verimli kullanmasına olanak sağlıyor. Yapılan bilgilendirmelerde, tarım arazilerinde verimliliği düşüren taşların üreticilere zarar verdiği tespit edilmiş ve bu sorunun çözümü için taş toplama makinesi devreye alınmıştı. Uygulama sayesinde toprak veriminde önemli artışlar kaydedildiği ifade edilirken, İnegöl Belediyesi'nin bu alandaki desteklerine devam edeceği belirtiliyor.