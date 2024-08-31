Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, av yasağının sona ermesiyle balıkçılar ’vira bismillah’ diyerek denize açıldı. Gece yarısı limandan hareket eden tekneler, bereketli bir sezon ümidiyle Marmara Denizi’ne yelken açtı.

Kumbağ Balıkçı Limanı’nda düzenlenen programda Süleymanpaşa sahilinde toplanan balıkçılar, dualar eşliğinde teknelerini hazırladıktan sonra denize açılmak için geri sayıma başladı. Özellikle uzun bir aranın ardından yeniden denize çıkmanın heyecanını yaşayan balıkçılar, bu sezonun bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu. Liman çıkışında toplanan aileler de balıkçılara el sallayarak uğurladı. Uğurlama sırasında havayi fişek gösterisi yapıldı.

Balıkçılar, Marmara Denizi’nde avlanarak kıyıya taze balık getirmek için sabahın ilk ışıklarına kadar denizde olacaklarını belirtti. Düzenlenen programda vatandaşlara balık ikramı yapıldı.