Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda şampiyon oldu. Türkiye böylece oyunlarda ikinci altın madalyasını kazandı.

Invalides’te gerçekleşen para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran’dan Fatemeh Hemmati’yle karşılaştı. Rakibini 144-141 mağlup eden Öznur, altın madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla Türkiye toplamda 8 madalyaya ulaştı. Ay-yıldızlılar şimdiye kadar 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.