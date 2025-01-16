Hayvan Dostu Ayvalık'ın, ülke genelinde sokak hayvanları popülasyonu ve yoğunluğu açısından önde gelen şehirlerden biri olduğunu belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçede sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan çalışmaları yıl boyunca titizlikle sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Ergin, belediye imkanlarıyla 8440 can dostuna hizmet verilmesinin önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilen can dostların ve barınağın diğer sakinlerinin de sahiplendirilmesinde daha duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Başkan Mesut Ergin ”Yeni hayvan barınağı ile ilgili altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Hizmete açıldığında, can dostların en sağlıklı ve çağdaş koşullarda bakımları yapılacak ve sahiplendirilmeleri için elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız. Hayvanseverlerden gelen tüm yardım ve destekler için de herkese teşekkür ediyorum” dedi.