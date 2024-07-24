Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvalık'ta deniz kirliliği ile mücadele faaliyeti kapsamında atıklarını verdiği ibraz edemeyen bir kişiye ceza kesti.BALIKESİR (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçler ve arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra deniz kirliliğiyle mücadelede de çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler atıklarını verdiği ibraz edemediği için bir kişiye 116 bin 60 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler, rutin denetim faaliyetlerinin devam edeceğini duyurdu.