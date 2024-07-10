Ayvalık’ın en büyük sıkıntılarından biri olan su kesintisi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın çalışmalarıyla tarihe gömülecek. Bu konuda ’Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı’nın temelini atan Başkan Akın, "Balıkesir’imizin altyapısını güçlendirmek için her türlü yatırımı yapmakta kararlıyız. Bugünkü içme suyu terfi hattı çalışmamız da bu sürecin önemli bir parçası" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık’ın içme suyu sıkıntısını giderme konusunda önemli bir adım olan Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı’nın temelini attı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından gerçekleştirilecek terfi hattı yapım çalışmaları için ilk kazma vuruldu, ilk kaynak kesim işlemi yapıldı. Ekonomik ömrünü yitirmesi ve vatandaşların mülkiyetlerinde kalmaması sebebi ile sık sık arızalar meydana gelen hat, çalışmaların tamamlanmasıyla sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde hizmet verecek. Proje kapsamında 8 kilometrelik bir terfi hattı yenilenecek.

"Büyük projeler hayata geçecek"

Başkan Ahmet Akın’ın önderliğinde şehre sağlıklı su temini ve güçlü bir altyapı kazandırmak için projeler üretmeye başladıklarını söyleyen BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Altınova’da bulunan 18 kuyumuzla Ayvalık ilçe merkezimize su iletiyoruz. Yeni imar planına uygun olarak hattımızı geçiriyoruz. 3 ay içerisinde bize yansıyan arıza sayısı 4 bine yakın. Bunların 3 bin 900’e yakınını hallettik. Bu hat yapıldıktan sonra daha da rahatlayacağız. Ayvalık boru hattının da deplasesi yapılıyor. Ayvalık kanalizasyon ve ileri biyolojik arıtma atık su arıtma tesisleri yapım işi. Kanalizasyon ile ilgili projelerimiz bitti ancak atık su arıtma projelerimiz devam ediyor. Çok büyük bir projemiz var. 475 kilometrelik bir içme suyu projesi. Madra Barajı’ndan içme suyu iletim hattı ve arıtma suyu yapım işi projemiz var. Bu anlamda DSİ ile görüşmeler devam ediyor. Yapım çalışmaları süreci biraz gürültülü ancak 2 ay zamanımız kaldı" dedi.

"Ahmet Başkan’la Ayvalık’ın altyapı ve su sorununu çözeceğiz"

Projelerin takipçisi olacaklarını ve bir an önce Ayvalık’a kazandırılması için de var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bugüne kadar Ayvalık’ın su sorununun çözülmemiş olması da başlı başına bir konu ama diyorum ki 10 yıl AK Parti Balıkesir’i yönetti. Üstelik bakanlıklar da ellerindeydi. Mutlaka bir şeyler yaptılar ama 3 aylık vadede bir anda her şeyi beklemek çok büyük vicdansızlıktır diye düşünüyorum. Onun için biraz sabır gerekli. İnşallah, Ahmet Başkanımla kısa vadede Ayvalık’ın altyapı ve su sorununu çözeceğiz. Sizlerin de bu konuda inanmanızı ve biraz sabır göstermenizi rica ediyorum" dedi.

Öncelik; altyapı ve arıtma

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığı günden bu yana şehrin her yeri hakkında detaylı çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Ahmet Akın, "Bu bölgenin ne sorunu olduğunu da en az sizin kadar biliyorum. Bir ricam var lütfen ikametlerinizi buraya aldırın. Çünkü burası yaz nüfusu çok artan bir yer. Buraya aldırdığınız zaman belediyenin kaynakları da artacak. O zaman hizmet yapmak çok daha kolay olacak. Bu benim sizden Balıkesir’in evladı olarak ricamdır. Bir an evvel Ayvalık’ın bu altyapı sorununu bitirmek zorundayız ve bitireceğiz. Yollarımızda sorun var ama önce; altyapı, kanalizasyon, derin deşarj ve arıtmayı bitireceğiz. Size söz veriyorum" dedi.

"Yenilenen borularla sağlıklı su temini sağlanacak"

Bölge için hayati önem taşıyan "Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı İnşaatı" temel atma töreninde değişen hizmet anlayışıyla vatandaşların karşısına çıktıklarını dile getiren Akın, "Balıkesir artık yepyeni hizmetle tanışıyor. Bu hizmeti yaparken; açık, şeffaf, halktan yana olacağım. Altınova Terfi Hattı sayesinde, tüm Ayvalık bölgesi için hayati olan içme suyu hattıyla eski borular yenileyerek vatandaşlarımıza sağlıklı su temin edeceğiz. Balıkesir’imizin altyapısını güçlendirmek için her türlü yatırımı yapmakta kararlıyız. Bugünkü içme suyu terfi hattı çalışmamız da bu sürecin önemli bir parçası. Burada 18 adet sondaj kuyumuzun arasında kalan terfi hattımızın ekonomik ömrünü yitirmesinden dolayı sık sık arızalar meydana gelmekteydi. Bu çalışmayla, yıpranmış borulardaki kayıp kaçakları da dengeleyerek hızlı ve verimli suyu sizlere ulaştıracağız" dedi.

"Ayrıcalıklı kesimlere hizmet dönemi sona erdi"

Sağlam bir altyapıyla yaşanabilir bir şehir derdinde olduklarını aktaran Başkan Akın, "Güçlü altyapıya sahip şehirlerin sorunları çok daha çabuk çözüme kavuşturulur. Çok uzun yıllardır yaşanan sorunları çözmeye çalışan bir belediye başkanınız var. Bunun için Ahmet Akın, Size En Yakın! Sizlerin sorunlarınızın takipçisi değil sahibi olacağım demiştim. Sorunlarınızın sahibi olarak buradayım. Şunu da söyleyeyim Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde çok kısa bir sürede neredeyse 70-80 milyonu bulan bir tasarruf yaptık. Tasarruf sadece fazla mesai ve gereksiz araç kullanımı. Bütün her şeyimiz açık. İhalelerimizi açık yapıyoruz. Bütün müteahhitlerimize teşekkür ediyorum, gelsinler Balıkesir’imize yatırım yapsınlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde sadece bir kesime, sadece bir takım ayrıcalıklı kimselere hizmet dönemi sona erdi" dedi.

"Yalnız kaldığınız dönem sona erdi"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinin, şirketlerinin ve her bir kuruşunun Balıkesir halkının emrinde olduğunun altını çizen Başkan Ahmet Akın, şöyle konuştu:

"Yıllarca ihmal edilen altyapı sorunlarını bir bir çözeceğiz. Göreceksiniz, gerekli prosedürler tamamlandığında bölgemizin sadece Ayvalık değil, arıtma sorununu da tamamen çözmüş olacağız. Halka hizmet etmek yerine yandaş müteahhitlerine hizmet eden anlayıştan Balıkesir’i hep birlikte kurtardık, bir daha geri getirmeye de hiç niyetimiz yok. O çaresiz ve umutsuzca sorunlarınızla yalnız kaldığınız dönemler artık geride kaldı. Biz, Balıkesir’i çok iyi tanıyoruz ve nerede ne sorun var çok iyi biliyoruz. Burada temelini attığımız bu proje hem bölge halkımıza hem de tüm Balıkesir’imize hayırlı olsun."

Temel atma törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve vatandaşlar katılım gösterdi.