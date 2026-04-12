Bursa’daki barajlarda su seviyeleri, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte artış göstermeye devam etti. BUSKİ’nin paylaştığı verilere göre, ekim, kasım ve aralık aylarının kurak geçmesiyle birlikte kritik seviyelere kadar gerileyen doluluk oranları, son aylarda görülen yağışlarla birlikte kademeli olarak toparlanma sürecine girdi. Bursa’daki barajların ortalama doluluk oranı 23 Ocak’ta yüzde 6,8 seviyesindeyken, 18 Şubat 2026’da yüzde 52,85’e yükseldi. Bugün açıklanan verilere göre ise yüzde 97,43’e ulaştı.

