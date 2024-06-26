Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve gelir gelmez daire başkanlıkları ve iştiraklerin genel müdürlerini tasarruf konusunda uyararak 24 Nisan Cuma günü yayınladığı ’Tasarruf Önlemleri’ni tüm birimlere tebliğ etti. Üzerinden geçen 2 ay boyunca tüm birimler ve iştiraklerin tasarrufu düstur edinmesiyle toplamda 60 milyon lira tasarruf sağlandı.

Göreve gelir gelmez daire başkanlıklarından ve iştiraklerin genel müdürlüklerinden işleyiş ve harcamalar hakkında brifing alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediye harcamalarında; tasarruf sağlanması, kaynakların etkin ve verimli kullanımı hususunda gerekli talimatları ilk günlerde verdi. Bu doğrultuda geride bıraktığımız Nisan ayında hazırlattığı tasarruf önlemleri maddelerini ilgili tüm birimlere tebliğ eden Başkan Ahmet Akın, önlemleri 9 başlıkta sıraladı. İş Gücü Planlamasında Uyulacak Tasarruf Önlemleri, Mali Kaynakların Kullanımında Alınacak Tasarruf Önlemleri, Elektrik Tüketiminde Uygulanacak Tasarruf Önlemleri, Su Kullanımında Uygulanacak Tasarruf Önlemleri, Araç Kullanımına İlişkin Tasarruf Önlemleri, İnternet, Haberleşme ve Elektronik Sistemlerine İlişkin Tasarruf Önlemleri, Kırtasiye ve Demirbaş Kullanımına İlişkin Tasarruf Önlemleri, Bilgisayar Sistemlerine İlişkin Tasarruf Önlemleri ve Kaynak Kullanımında Uygulanacak Tasarruf Önlemleri.

Atıl kapasiteli yatırımlardan kaçınılacak

Bu başlıklar altında maddelenen tasarruf önlemleri kapsamında; yatırım planları yapılırken gerçek ihtiyaç miktarını aşan ve atıl kapasiteli yatırımlardan kaçınılması, maliyet/fayda analizi yapılarak mal ve hizmetin doğrudan üretimiyle ya da piyasadan temini, elektrik, su ve doğal gaz fatura bedellerinin gecikmeye girmeden ödenmesi konusunda maddeler yer alıyor.

Tüm satın almalar tek elden yapılacak

Ayrıca zorunlu haller dışında yeni ihaleye çıkılmaması, gerekli konularda Genel Sekreter Naki Çetin’den izin alınması, yapılacak olan tüm satın almaların Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin, Taşınır, Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü tarafından tek elden yapılması, temsil ve tanıtma ödeneğinin bütçedeki tüm harcama birimleri uygulamasından vazgeçilerek sadece Özel Kalem Müdürlüğü tarafından kullanılması gibi önemli maddeler bulunuyor.

Yakıt ve kağıt israfına son

Hizmet araçları ve iş makinelerinin tahsis edildikleri amaca uygun olarak kullanımı, taşıtların daha az yakıt tüketiminin sağlanması için gerekenlerin yapılması, tüm resmi yazışmalarda mümkünse elektronik belge kullanılması, atık kağıt ve diğer malzemelerin değerlendirilerek ülke ekonomisine geri kazandırılması gibi maddelerle de tasarrufun önemine vurgu yapıldı.

24 Nisan Çarşamba günü tüm daire başkanlıkları ve iştiraklerin genel müdürlüklerine iletilen ilgili maddelerin uygulanmasında aksaklık olmaması adına gerek mali gerekse diğer konularda tasarruf tedbirlerine ilişkin olarak her birim bağlı olduğu genel sekreter yardımcıları tarafından denetleniyor ve birimleri ayrı ayrı belirtilmek üzere her ayın ikinci haftasında “Tasarruf Tedbirleri Genel Raporu” önerileri de kapsayacak şekilde Genel Sekreter Naki Çetin’e iletiliyor.

“Giderlerde tasarrufu seçiyoruz”

Göreve geldiklerinden bu yana; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerinin bütçesini, kaynaklarını en verimli ve etkin şekilde kullanarak tasarrufu düstur edindiklerini ve bu sayede yaklaşık 60 milyon lira tasarruf sağladıklarını söyleyen Başkan Ahmet Akın “Enflasyon dolayısıyla tüm giderlerimizin maliyeti önceki yıla oranla oldukça yüksek fiyatlara ulaşıyor. Fakat biz bunu bahane etmiyoruz. Her zaman kentimize en iyi hizmeti sunarken kullandığımız materyaller ve giderlerde tasarrufu seçiyoruz. Göreve gelir gelmez ilgili daire başkanları ve genel müdürlere tasarruf konusunda talimatları verdim. Kısa süre içerisinde de tasarruf önlemlerimizi tebliğ ettik. Bu 5 yılı Balıkesir Ailemin hayırlı evladı olarak geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Onların güveninin karşılığını sonuna kadar; hizmetlerimizle, yatırımlarımızla ve adaletli yönetim anlayışımızla vereceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.