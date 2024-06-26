Batalla, tatil için gittiği Arjantin'den Bursaspor ile yaptığı anlaşma üzerine erken dönme kararı aldı ve akşam saat 22.00 civarında Bursa'ya gelecek.

Yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Enes Çelik başkanlığındaki yönetim kuruluyla tanışacak olan Pablo Martin Batalla, daha sonra mesaisine başlayacak.

Batalla, ilk önce ekibini belirleyecek ve Arjantinli futbol adamı transfer çalışmalarıyla ilgili yönetimle son detayları görüşecek.

Pablo Martin Batalla’nın yoğun mesai programında yeni sezon hazırlıklarının planlanması ve kamp organizasyonu da yer alıyor.

Başkan Enis Çelik ve ekibinin Pablo Martin Batalla için 28 Haziran Cuma günü özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde imza töreni gerçekleştirmeyi düşündüğü öğrenildi.