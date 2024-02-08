Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sağlık taraması hizmetlerini kırsal mahallelerde düzenli ve planlı bir şekilde sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını ön planda tutarak yatırım ve hizmetlerini sürdürüyor. Balıkesir’e bağlı 20 ilçenin kırsal mahallelerini karış karış gezerek bölge halkına sağlık taraması yapan Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı sağlık ekipler, son olarak Gönen ilçesi Körpeağaç Mahallesi’ndeydi.

Gerçekleştirilen sağlık taramaları çerçevesinde, kemik ölçümü ve göz ölçümü yapan ekipler, çocuklara yönelik de ağız hijyeni ve diş fırçalama eğitimi verdi. Sağlık taraması yapılmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür eden vatandaşlar, bu hizmetin çok iyi olduğunu ve memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla kırsal mahallelerde sağlık taraması hizmetleri planlı bir şekilde devam edecek.