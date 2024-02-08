Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, Küresel Fuar Acentesi projesi çerçevesinde Avrupa’nın önde gelen kumaş, tekstil giyim, aksesuar ve moda fuarı olan Premiere Vision ve Texworld fuarlarına katıldı. Sektör temsilcileri, yaptıkları iş görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.

BTSO, Küresel Fuar Acentesi ile üyelerini dünyanın en prestijli fuarları ile buluşturmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde yaklaşık 80 kişilik BTSO heyeti, Fransa’nın başkenti Paris’te eş zamanlı olarak düzenlenen Premiere Vision ve Texworld fuarlarında yer aldı. Premiere Vision Fuarı’nda 46’sı Bursa’dan olmak üzere 210 Türk firması, Texworld’de ise 36’sı Bursa’dan olmak üzere 97 Türk firması stant açtı. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun’un da yer aldığı BTSO heyeti, fuarlarda yeni işbirliklerinin kapılarını aralarken, katılımcılar 2024-25 yılı ilkbahar-yaz trendlerini yerinde inceleme imkanı buldu.

“Yoğun ilgi katılımcıları memnun etti”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, 2024 yılının ilk kumaş fuarının sektör temsilcileri açısından oldukça verimli geçtiğini söyledi. Premiere Vision ve Texworld fuarlarına katılan firmaların yeni iş bağlantıları kurduğunu belirten Uğur, “Türk tekstil sektör temsilcilerimizin bu organizasyonlardan beklentileri yüksekti. Firmalar, koleksiyonlarını özenerek hazırlamışlar. KFA Fuarcılık organizasyonunda 70’i aşkın firmamız fuarda yeni iş birlikleri için önemli adımlar attı.” dedi.

Türkiye’de tekstil sektörünün en önemli merkezleri arasında bulunan Bursa’nın uluslararası alanda daha etkin ve güçlü bir role kavuşmasını arzu ettiklerini dile getiren Ali Uğur, “Yeni yılın ilk kumaş fuarının tüm sektör paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Sektördeki durgunluk kırılmaya başladı”

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ise sektör paydaşlarının 2024 yılına umutlu baktıklarını söyledi. Sektördeki durgunluğun kırılmaya başladığını belirten Uçkun, “Bu tür fuar organizasyonları sektörlerimizin ihracatına katkı sağlıyor. Odamız, üyelerine ihracat odaklı çok önemli fırsatlar sunuyor” diye konuştu.

“Fuarlar ürünlerimizi dünyaya tanıtmak için çok önemli”

Premiere Vision ve Texworld fuarlarına katılan sektör temsilcileri de fuarlarla ilgili görüşlerini paylaştı. Premiere Vision katılımcılarından İlay Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ay, fuarın kendileri açısından çok verimli geçtiğini söyledi. Premire Vision’a 15 yıldan bu yana katıldıklarını ifade eden Ali Ay, “Üretmiş olduğumuz ürünlerin yüzde 85’ini yurt dışına satıyoruz. Fuar organizasyonları ürünlerimizi dünyaya tanıtmak için harika bir fırsat sunuyor. Koleksiyonlarımız İtalya, Meksika, Hollanda gibi çeşitli ülkelerden gelen müştelerilerimiz tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Bu fuarın da ihracatımıza güç katacağımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“Dünyanın dört bir yanından alıcılarla görüştük”

İlkbahar yaz modellerini görücüye çıkarmak için Premiere Vision fuarına katıldıklarını söyleyen Seçen Tekstil CEO’su Hilal Gülseçen, “Fuardan umudumuz yüksek. Emeklerimizin karşılığını almayı hedefliyoruz. Amerika, Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere, Meksika ve Kolombiya gibi dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerimiz oldu. Yaptığımız görüşmelerin siparişe dönmesini hedefliyoruz.” dedi.

“Türk firmaları yoğun ilgi görüyor”

Erşat Tekstil İhracat Müdürü Ali Er, 17 yıldır Premire Vision Fuarı’na katıldıklarını söyledi. Türk firmaları olarak yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Er, şunları kaydetti: “KFA Fuarcılık’ın bize verdiği destekle kalabalık bir ekip olarak burada yer aldık. Piyasadaki trendleri gözlemlemek, ürün niteliğimizi geliştirebilmek için Fransa’ya adeta bir çıkarma yaptık. Bu organizasyonların katkılarıyla ihracatımızı daha üst seviyelere taşıma fırsatı buluyoruz. Dünya modasına yön veren bu fuarın önemi bizim için çok fazla. Her sene müşteri portföymize yeni müşteriler ekleyerek yolumuza devam ediyoruz. Sektörümüz için geliştirilen projeler için BTSO’ya teşekkür ediyoruz.”

“KFA Fuarcılık mükemmel bir organizasyon gerçekleştirdi”

Texworld Fuarı katılımcılarından Metin Göçmengil ise fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede “Sektörde pandeminin etkileri tamamen ortadan kalktı. Tekstil sektöründe yeniliklere ayak uydurup gelişmeleri yakından takip ettiğiniz zaman sorun yaşamıyorsunuz. Bu organizasyonlar da yenilikleri takip edebilmek için önemli fırsatlar. Fuarın sektöre katkı sağlayacağına inancımız tam. Biz ekip olarak buradan çok mutlu ayrılıyoruz. Bu tarz organizasyonlarda birlikte hareket etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. BTSO’nun iştiraki KFA Fuarcılık bu açıdan mükemmel bir organizasyon gerçekleştirdi. Başta BTSO Yönetimi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.