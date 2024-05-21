Balıkesirlilerin sivrisineksiz bir yaz geçirmesi için aralıksız şekilde haşereyle mücadele işlemlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Zirai Drone ile de havadan ilaçlama yaparak insan gücünün erişemediği alanlar dâhil olmak üzere ulaşılmayan nokta bırakmıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde haşereyle mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Sivrisinek ve karasinek mücadelesi kapsamında larva kaynakları tespit edilerek düzenli aralıklarla Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan insektisitler kullanılarak ilaçlamalar yapılıyor. Vektörel hastalıkların önlenmesi için vektörlerin kaynağının kontrol altına alınması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkin bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Zirai drone iş başında

Zirai Drone (ZİHA) ile havadan ilaçlama da yapan Büyükşehir Belediyesi, insan gücünün erişemediği; sazlık alan, sulama kanalları ve geniş su birikintilerinin bulunduğu yerler de dâhil olmak üzere ulaşılmadık nokta bırakmıyor. Özellikle çeltik üretiminin olduğu Manyas ve Gönen ilçeleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi; Bandırma, Erdek, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık’ta toplam dört bin dekar alanda ilaçlama çalışmalarını tamamladı.

Yıl boyu mücadele

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyelerine sağlanan; araç, ekipman ve biyosidal ürünler dışında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı 5 ayrı ekip ile de ilaçlama faaliyetleri sürdürülüyor. Ayrıca sivrisinek üreme kaynakları olan; durgun sular, foseptikler, rögarlar, inşaat bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzlarının insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan doğal larvasitlerle ilaçlanmasının yanında, karasineklerin üreme ve konaklama noktaları olan gübrelikler, çöp konteynerleri ve çöp depolama alanlarında yıl boyunca rutin program kapsamında mücadele gerçekleştiriliyor.