20 bin ana arı, 10 binden fazla kovan ve 2 adet fondan kek makinesini hibe alan arı yetiştiricileri, “Her konuda bize yardımcı olan Yücel Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin, yolu ve bahtı açık olsun. Gözümüz de gönlümüz de Yücel başkanımızla” dedi. Başkan Yılmaz da eline mikrofon alıp konuşan ama eyleme geçtiğinde de hizmet üretmeyen siyasilerden hiç olmadığını vurgulayarak yatırımlarını kat ve kat artırarak çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 10 yıldır olduğu gibi üreticileri desteklemeye devam ediyor. 10 binden fazla kovan dağıtımı gerçekleştiren Başkan Yılmaz, Karesi İlçesi Kabakdere Mahallesi’nde bulunan Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri’nde gerçekleştirilen törenle üreticilere 5000 bin kovan hibe etti. Başkan Yılmaz’ın yatırımlarıyla ve vizyonuyla hayata geçirilen projeler sayesinde şehrin; balı, ekmeği, zeytini, peyniri, kuzusu, mandası Türkiye’de bir marka haline geldi, birçok üründe kalitesiyle uluslararası ödüller aldı. Son 2 yılda arı yetiştiricilerine 20 bin ana arı ve 10 bin kovan dağıtan, 2 adet fondan kek makinesi de kurarak arı yetiştiricilerinin kullanımına sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2014 arı işletmesinin tamamını destekleyerek Balıkesir’de yılda 3 bin ton bal üretim yapılmasını sağlıyor.

Üretici Yücel Yılmaz’ın yanında

Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri’nde gerçekleştirilen törene; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, AK Parti Altıeylül Belediye Başkanı Adayı Mesut Eray, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, TKDK İl Koordinatörü Murat Kar, Ziraat Odası Başkanı Rahmi Demirbay, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı, Kırsal Kalkınma Bal Üreticileri Birliği Başkanı Halil Bal, muhtarlar, üreticiler ve çok sayıda arı yetiştirici katıldı.

Ne zaman başımız sıkışsa Yücel Yılmaz yetişti

5 bin arı kovanı dağıtımıyla Başkan Yücel Yılmaz’ın yine arıcıları mesut ettiğini söyleyen Balıkesir Arıcılar Birliği Başkanı Mustafa Yazıcı “Bizlere verdiğiniz desteği en başından bu yana biliyoruz. Allah, sizi başımızdan eksi etmesin. Ne zaman başımız sıkışsa Yücel Başkanımızı aradık. Pandemi döneminde 6 bin 600 teneke arı yemini bizlere tek kalemde verdi. Diğer desteklemeleri de tüm arıcılarımız aldı, bu sayede arıcılarımızın cebine 3 milyon 769 bin lira ekstra bir gelir yansıdı, teşekkür ederiz” dedi.

Gönlümüz gözümüz Yücel başkanımızla

5200 Sayılı Kırsal Kalkınma Bal Üreticileri Birliği Başkanı Halil Bal, “Bizim Başkanımız Yücel Yılmazdır. Başkanımız bugüne kadar ne istediysek bize her konuda yardımcı oldu. Birliğimiz adına Fondan kek makinesi alarak Balıkesir merkeze kurdurmuştur. Üreticiler adına Yücel Yılmaz’a şükranlarımızı arz ediyorum. Allah Yücel Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Yolu ve bahtı açık olsun. Gönlümüz gözümüz Yücel başkanımızla” dedi.

Bal da yağ da önemli

Kırsalda refahı büyütecek adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in işlenecek çok yeri olduğunu ve üstünde durdukça Balıkesir’i liderliğe taşıyacaklarını söyledi. Arı üreticilerini tebrik ettiğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Bizim büyük bir iddiamız var. ‘Dağlarından bal, ovalarında yağ akan şehir Balıkesir’ dedik. Bu ikisine ayrı bir önem vermemiz gerekiyor.

Vaiz gibi konuşuyor amma hizmet üretmiyor

İnsan kaynağını ve finansı yönetmek ayrı meziyetler gerektiriyor. Eline mikrofon alarak konuşan ama eyleme geçtiğinde de hizmet üretmeyen siyasilerden hiç olmadık. Yerinde ve zamanında uygun kararları alıp, bereketlendirecek işlere öncelik yatırım yapıp, yaptığımız yatırımın neticesini doğru insanlarla doğru yönetirseniz bereket her yere dağılıyor.

Balıkesir’e değer katmak için yola çıktık

2019 belediye bütçesi 790 milyon lira, gerçekleşen 630 milyon lira. Bugün belediyenin bütçesi 12 milyar lira, enflasyona bağlı olan değil. 5 milyar liralık yatırım yaptık, bugünkü değeri 100 milyar lira. Belediyenin öz kaynakları yüzde 30’du, şu anda yüzde 80. Bu paralar, iyi yönetimle çıkıyor. Biz bereket olsun niyetiyle yola çıkan insanlarla çalışıyoruz. Biz, Balıkesir’e değer katmak için yola çıkmış bir ekibiz. Yanımızda yol arkadaşlarımız var, başımızda da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Balıkesir’i balıyla meşhur bir hale dönüştüreceğiz, bunun getirisi de herkese yansıyacak Allah’ın izniyle. Kovanlarımız hayırlı uğurlu olsun” dedi.