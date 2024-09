Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya’nın en büyük ihtiyaçlarından modern ve kullanışlı; Otobüs Terminali, İtfaiye İstasyonu ve sosyal bir alan olarak artı değer katacak On On Kafe’yi içine alan 4 bin 500 metrelik tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya’nın ihtiyaç duyduğu alanları ilçeye kazandırıyor. Bin 104 metresi kapalı alan olmak üzere toplam 4 bin 500 metrelik alanda hizmet verecek olan modern ve kullanışlı; Otobüs Terminali, İtfaiye İstasyonu ve On On Kafe gerçekleştirilen törenle faaliyete alındı. 512 metrekarelik alana kurulan İtfaiye İstasyonu’nda; amir odası, santral ve dinlenme odası, eğitim salonu, bakım onarım garajı, mutfak, yatakhane, mescit banyo, tuvaletler ve teknik hacimler gibi ihtiyaca uygun, son teknoloji ile donatılmış alanlar yer alıyor. 592 metrekarelik alana sahip olan tek katlı terminal binasında; bekleme alanı, beş adet bilet satış ve deposu, idari ofis, zabıta, emanet odası, revir, mescit ve abdesthane, bebek bakım odası, revir, tuvaletler dışında bağımsız girişe ve açık oturma alanına sahip kafeterya birimleri bulunuyor. Balya için güzel bir sosyal alan olan On On Kafe ise her bütçeye hitap eden uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle, vatandaşların uğrak noktası olacak.

“Şoför esnafımız için de güzel bir tesis oldu”

Bu güzel tesis için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga’ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin “Bir ilçeye dışardan gelindiğinde insanların gördüğü terminallerdir. Bu açıdan bu yatırımı çok önemsiyoruz. Şoför esnafımız için de güzel bir tesis oldu. Emeği geçen herkese şoför esnafı olarak teşekkür ediyorum. Açılan tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir’in eli Balya’nın üzerinde

“Balya sevdalısıyız” diyerek çıktıkları yolda emin adımlarla yürüyüp hizmet etmeye, ilkleri yaşatmaya devam ettiklerini belirten Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga “Yıllar sonra ilk kez böyle modern, böyle sağlıklı ve tam teçhizatlı, ilçemizin bazı sorunlarını çözecek bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın önderliğinde ‘Balıkesir değişiyor, Balıkesir dönüşüyor’ adıyla başlattığımız hizmet atağı tüm hızıyla devam ediyor. Bundan sonra da hep birlikte ilerlemeye devam edecek. Bizlerde Balyalılar olarak Başkanımızın bu söylemini önemsiyor, bu değişim ve dönüşüm rüzgârını önemsiyoruz. Sözümüz olsun başkanım bu değişim, bu dönüşüm devam edecek. Balya maalesef geçtiğimiz dönemlerde hizmet alma anlamında eksik kaldı, ihmal edildi. İlçemizin; büyüklerimizin elini uzatmasına, kolumuza girmesine ve destek olmasına ihtiyacı var. Bu dönem Ahmet Akın Başkanımız ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak projelere imza atıp şefkatli ellerini üzerimizde hissederek güzel işlerde buluşacağımıza inancımız tam. Destek veren tüm Büyükşehir Belediyesi yetkililerine; öncesine, sonrasına teşekkür ediyorum. Modern bir tesis yapıldı. Çarşı içindeki trafik sıkıntımız bitecek. Bundan sonra otobüs hizmeti buradan başlayacak” dedi.

On On Kafe büyük rağbet görüyor

İtfaiye istasyonunun daha önceki hizmet binasının dar ve kullanışsız bir alanda olduğunu söyleyen Başkan Gaga “İtfaiye personeli her zaman görev yapmak üzere dinlenmek zorunda. Yangının ne zaman çıkacağını kimse bilmiyor. Dinlenecekleri ortamlar, sakin ve rahat olmalı. Nasip oldu bugün itfaiyemiz sağlıklı koşullarda bir istasyona kavuştu. Balya’da sosyal yaşantımızı renklendirecek, Ahmet Akın Başkanımızın liderliğinde başlayan On On Kafe hizmetimizde. Gerçekten açıldığı günden beri büyük bir rağbet görüyor. Bütün Balyalılar gidiyor. Tekrar tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Açılan tesisimiz, Balya’mıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Balıkesir’in 20 ilçesi de yıldız gibi parlayacak

Konuşmasına Balıkesir’in kurtuluşunun 102’inci yılını kutlayarak başlayan Başkan Ahmet Akın “On On Kafe’nin de içinde yer aldığı Balya Otobüs Terminali ve İtfaiye İstasyonu açılışımızda bir aradayız. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında memleketimizin dört bir tarafını Dursunbey’inden Balya’sına, Edremit’inden Savaştepe’sine tüm ilçelerini Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak için ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, birleştirerek Kuvayi Milliye ruhuyla herkesi kucaklamak için bir çaba içindeyiz. Adaletli bir belediye başkanı olacağım diye her yerde söyledim. Adalet kadar önemli bir konu ki bir insanın adalete susamışlığını gidermek için dünyanın bütün nehirlerinin suyunu içirseniz onu o susuzluktan kurtaramazsınız. İşte bizler de 20 belediye başkanımla birlikte bu konuda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Önce bir Dönüşüm Kongresi gerçekleştirdik. Değişen, dönüşen ve güzelleşen Balıkesir için çalışıyoruz. Orada bunu 5 binin üzerinde katılımcıyla, hep birlikte ‘Ben ne yapabilirim’ diyenlerin ortak aklını ortaya koyduğu bir Dönüşüm Kongresi düzenledik” dedi.

Yakın mutfakta dört çeşit yemek 50 lira olacak

Çiftçi Destek Programı başlattıklarını ifade eden Başkan Akın “Bu sene yaptığımız iki destek programı var. Daha da devam edecek. Balıkesir’imizde üretilen ürünlerin tamamını planlamaya çalışıyoruz. Onun için de Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı’nı kurduk. Balıkesir’e özgü ürünlerin satışında istiyorum ki; çiftçimiz, köylümüz, hayvancımız kazansın. Onun için planlama yapıyoruz. ‘Yakın Mutfaklarımız’ hizmete başlayacak. Bu mutfaklarda dört çeşit yemek 50 lira olacak. İhtiyaç sahibi annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz orada yemek yiyecekler, beslenecekler. Bunları yaparken esnafımızla birlikte yaptık. Ben bu projeyi gerçekleştirmemize imkân veren esnaf odalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tam bir uyum içindeyiz. Esnaf olmadan eşraf olmaz. Ekmeğini kazanan, ekmeğini büyüten esnafın daha da büyütmesi için esnaflarımızın yanındayız” dedi.

İlk etapta 9 kreş açılacak

“10 Numara Kente 10 Numara Kart” hazırladıklarını söyleyen Başkan Akın “Onun da basımı tamamlandı. Şu ana kadar 5 bin kart basıldı. İhtiyaç sahiplerimizi, adaletli kurulan bir komisyonda belirledik ve bunu dayanışmayla büyüteceğiz. Hizmetlerimizi adil ve şeffaf bir modellemelerle götürüyoruz. 20 ilçemize kreş açacağız demiştik. İlk etapta 9 kreşimizin çalışmalarını, planlamamızı tamamladık. Balıkesir’in eskiden, çok eskiden gelen büyük bir sorunu var. Yaklaşık 40 yıldır bu memlekete altyapı yatırımı yeteri kadar yapılmamış. Körfez bölgemizde arıtmalar çalışmıyor, kanalizasyonlarımız eskiden kalma ve tarihi eser haline gelmiş. Sulama borularımız resmen delik deşik ama buradan size söz veriyorum. Ne olursa olsun her türlü zorluğa rağmen biz bu hizmetlerin, Allah’ın izniyle tamamını planlayacağız” dedi.

“Vatandaşımızı daha iyi imkânlarla buluşturacağız”

Balya’nın önünü açacak bu hizmetin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Ahmet Akın “Bir önceki dönemden başlayan bir projeydi. Buna emek veren önceki dönem başkanımızdan yetkililerine kadar tamamlamayı bana nasip eden, benim canım ailem Balıkesir’imin tüm evlatlarına, annelerine babalarına kadar hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Memleketimiz büyük göç veren bir noktada. Hatta Orhan abimiz bu göçü durdurmak için çok mücadele verdi. Bu hakikaten bir memleket sevdasıdır. Bir Balya aşkıdır. Bir de Allah korkusu olursa bu memlekete her türlü hizmet gelir ve herkesin yüzü güler. Burada modern ve konforlu alanlarla vatandaşımızı ve personelimizi daha iyi imkânlarla buluşturacağız” dedi.

“Türkiye’nin ikinci büyük itfaiyesi olmaya adayız”

Yaklaşık 2 ay önce başlattıkları bir çalışmayla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye konusundaki kapasitesini çok büyük oranda artıracaklarını belirten Başkan Akın “50’nin üzerinde itfaiye aracımızla önümüzdeki süreçte inşallah Türkiye’nin ikinci büyük itfaiyesi olmaya adayız. Bu da şimdiden hayırlı olsun. Balya İtfaiye İstasyonumuz tam donanımlı olarak bölgedeki yangın afetlerine karşı müdahale etmek için hazır. İtfaiyemize bu vesileyle ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yaz boyunca hem Balıkesir’imizde hem çevre illerde sayısız yangın karşısında canla başla mücadele ettiler. Otobüs terminalimiz ve On On Kafemiz ise hem Balya halkımıza hem de yolu Balya’dan geçen yolcularımıza hizmet etmek üzere modern ve konforlu bir alan olarak tasarlandı. Yeni tesislerimizin tüm Balıkesir’imize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.