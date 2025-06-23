22 Haziran Pazar akşamı Amfi Tiyatro’da düzenlenen etkinlikte, minikler, yıldızlar, gençler ve master kategorilerindeki toplam 145 dansçı sahne aldı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden halk oyunlarının sergilendiği gece, İnegöl halkından yoğun ilgi gördü. Anadolu’nun kültürel zenginliğini yansıtan gösteride her yörenin kendine özgü müziği, figürleri ve kostümleriyle izleyicilere hem nostaljik hem de görsel olarak etkileyici bir deneyim sunuldu. Gecede İnegöl, Bursa, Ağrı, Burdur, Kütahya, Kırklareli, Silifke, Trabzon, Artvin ve Bitlis gibi pek çok bölgeden oyunlar sahnelendi. Programa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, kurulduğu günden bu yana sadece yerel değil, uluslararası başarılarıyla da adından söz ettiriyor. 2017 yılında Kazakistan’da düzenlenen yarışmada Dünya Şampiyonu olan ekip, 2022 yılında Özbekistan’da üçüncülük elde etti. Aynı yıl solo dansçılar Merve Ayna ve Burak Tokgöz, Kazakistan’daki yarışmada Dünya birincisi oldu. 2025 yılında ise TÜRKSOY tarafından “Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilen Aktau’da düzenlenen uluslararası festivalde tüm ekip birinci ilan edildi.

Gecede konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, Halk Dansları Topluluğu’nun sadece dans eden bireyler yetiştirmediğini, aynı zamanda kültürel mirasa sahip çıkan, bilinçli ve özgüvenli bireyler yetiştirdiğini ifade etti. Figürlerin her birinin bir hikâye taşıdığını belirten Başkan Taban, topluluğu bir değerler okulu olarak tanımladı ve yaz tatilinde gençlerin sanat, spor ve eğitimle ilgilenmelerini tavsiye etti. Konuşmasının sonunda eğitmenlere ve dansçılara teşekkür eden Başkan Taban, başarıların devamını diledi.

Programın sonunda 2022 yılında hayatını kaybeden ve topluluğun gelişimine büyük katkılar sunan Recep Erdoğan anıldı. Erdoğan adına yazılan kitap ailesine takdim edilirken, kardeşi İsrafil Erdoğan sahneye çıkarak teşekkürlerini iletti. Recep Erdoğan’ın anısına gösterilen bu vefa izleyicilerden büyük alkış aldı.